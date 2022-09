Vestides de carrer, sense la roba oficial del Comitè Tècnic d’Àrbitres, i davant un auditori en el qual hi havia presents àrbitres de LaLiga i el mateix president del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA), les col·legiades de la Lliga Femenina de Futbol van reafirmar-se ahir en la seva decisió de no xiular cap partit fins que s’aconsegueixi un acord que els garanteixi un contracte professional. «Quant val la dignitat d’una dona esportista?», va preguntar-se l’assistent Guadalupe Porras, portaveu de les seves companyes al costat de les col·legiades Marta Huerta i Marta Frías, acompanyades a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Yolanda Parga, la responsable de futbol femení del CTA. Un col·lectiu que va prendre la «decisió unànime» de no acudir a cap camp mentre no hi hagi un acord.

La decisió, adoptada definitivament el divendres, va comportar la suspensió forçosa de la primera jornada. «No pot ser que siguem l’únic estament no professional en una lliga professional», van reivindicar. Les àrbitres van culpar a la Lliga F i en particular a la seva presidenta, Beatriz Álvarez Mesa, d’aquesta situació. Per la seva part, la Lliga F a denunciar a les pròpies col·legiades via correu electrònic a la RFEF.