Després de conèixer que Espanya i Alemanya jugaran les semifinals de l’Eurobasket 2022, ahir va decidir-se que l’altra serà entre França i Polònia. La selecció francesa va imposar-se a Itàlia(93-85) gràcies a la gran actuació de Thomas Heurtel, que va ser el més destacat del partit amb 20 punts (6 dels quals van ser a la pròrroga). Per l’altra banda, Polònia va aconseguir la victòria davant l’Eslovènia de Luka Doncic (87-90). Els polonesos van resistir per superar la reacció d’Eslovènia, que va arribar a posar-se per davant al marcador remuntant fins a 23 punts en contra.