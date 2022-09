Aíto García Reneses, per fi, pot treballar amb la plantilla al complert. Des d'aquest divendres s’han integrat als entrenaments Maxi Fjellerup i Roko Prkacin, després dels seus respectius compromisos internacionals, i també ha arribat a Fontajau Lubos Barton, designat l’assistent de l’entrenador. Ja el dia de la seva presentació el mes passat Aíto es lamentava de les dificultats que tindrien durant la pretemporada per créixer donada la falta de jugadors, repartits per diferents seleccions. Finalment, a dotze dies per l’inici de la Lliga Endesa, a Fontajau ja hi són tots els que hi han de ser, a l’espera de si s’acaba concretant un darrer fitxatge, un pivot, un cop sembla esvaïda l’opció de dur Pierre Oriola pels seus problemes físics.

Per tant, a hores d’ara, el Bàsquet Girona està format per Èric Vila, Kameron Taylor, Pol Figueras, Quino Colom, Dusan Miletic, Josep Franch, Ondrej Hanzlik, Marc Gasol, Pato Garino, Maxi Fjllerup i Roko Prkacin. L’argentí i el croat han sigut els últims d’arribar. Fjllerup ha tornat a Fontajau, després del bon paper que hi va fer l’any passat quan va arribar a mig curs de LEB Or des del Palma, com a flamant campió de la Copa Amèrica amb l’Argentina. Per la seva banda Prkacin ha jugat a nivell testimonial l’Eurobasket, caient a mans de Finlàndia a vuitens de final. Tampoc era a Girona Lubos Barton, l’assistent d’Aíto, que després de fer aquesta mateixa tasca a la selecció de la República Txeca al campionat europeu, també des d’ahir ja treballa a Fontajau.

El proper repte per al Bàsquet Girona serà dimarts, a Tarragona (21h) en la semifinal de la Lliga Catalana contra el Barça. Un test d’alçada que acabarà de donar una idea d’on es troba l’equip a una setmana de l’estrena a la Lliga Endesa davant del Reial Madrid. S’haurà de veure si Aíto pot comptar per al derbi amb Garino i Sorolla. El primer no s’ha estrenat encara després d’haver deixat la selecció Argentina per culpa d’unes molèsties físiques, mentre que el pivot pateix una fascitis plantar des de l’amistós contra el Joventut a Olot el primer cap de setmana de mes.

Presentació de la Lliga Endesa

Aquest proper dijous es farà a Madrid, a la seu centra d’Endesa, la presentació de la nova temporada de la lliga. El jugador que representarà el Bàsquet Girona serà Quino Colom. El proper cap de setmana es jugarà la Supercopa, i després ja només quedaran tres dies pel tret de sortida de la Lliga Endesa amb el Girona-Madrid de Fontajau el dimecres 28 de setembre a les 21h. Les localitats estan exhaurides i només en queden de fila 0, a 180 euros la unitat. El Bàsquet Girona va tenir una gran resposta quan va llançar a la venda els abonaments i va tancar la campanya, entre renovacions i noves altes, amb més de 3.800. A més disposa de 600 localitats per cada partit, que en el cas del Madrid, van valor en poques hores.