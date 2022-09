Golejada a un Elx en inferioritat

Més de dos anys després, el Barcelona va tornar a dormir amunt de tot de la classificació, després de la còmoda victòria contra l’Elx (3-0), de nou amb Robert Lewandowski (un doblet) com a estilet i davant un rival que va pagar l’expulsió de Gonzalo Verdú al quart d’hora de partit. No va necessitar l’equip de Xavi Hernández la seva millor versió, perquè el pla de Francisco (5-4-1) es va ensorrar quan es va quedar amb deu homes. El Barcelona va amassar el partit, va amansar al rival i es va emportar la victòria amb més facilitat del que es va veure en la primera mitja hora. I és que la diferència és Lewandowski, autor de vuit gols en els primers sis partits de Lliga, onze en total amb els tres anotats a la Champions. El polonès apareix en l’àrea com un prestigitador, regala gols i espais, fins ara es mostra imparable.

Sona a capella i des del Gol Sud: «Rooobert Lewandowsskiii» a ritme d’«Els Picapedra». El nou del Barça somriu, xoca els artells de les mans i ho celebra, una, dues... Ell és la imatge d’aquest Barça, capaç d’anotar després d’una magnífica rematada, per posició al camp o fins i tot per intuïció.

I això que ahir al Barça li va costar entrar en matèria. L’Elx va travar el partit i als blaugrana els faltava fluïdesa. Amb De Jong i Pedri en la maneta, els cinc canvis introduïts per Xavi respecte al partit a Munic no tenien claredat per la densitat defensiva dels il·licitans i la falta de velocitat en la circulació dels locals. Només Ousmane Dembélé, que la matinada de divendres a dissabte va ser pare d’una nena, apareixia per la dreta per donar-li profunditat al seu equip. El partit es va trencar en una acció de Frenkie De Jong, que va habilitar a Lewandowski. Gonzalo Verdú va agafar al polonès i va ser expulsat.

A partir d’aquest moment (min. 14), el pla de l’Elx es va ensorrar i el Barcelona va començar a arribar. Amb paciència, però sense pausa. Dembélé (20 i 25), De Jong (23 i 26) i Memphis (24) van estar prop del gol, però Edgar Badia es va convertir en el millor dels seus. Aleshores, l’única possibilitat que veia l’Elx d’entrar en el partit passava per l’expulsió de Frank Kessié, que tenia una groga i va fregar la segona, però no es va produir.

El Barça va obrir la llauna al 34, en una acció col·lectiva que va finalitzar Lewandowski en el segon pal després d’una assistència de Balde (min. 34), set minuts després, Memphis Depay va controlar d’esquena, es va canviar la pilota dempeus i va marcar el 2-0 per a certificar el triomf. Abans del final del primer temps, fins i tot Pedri va marcar un gol, anul·lat per fora de joc. L’Elx es va quedar sense tècnic per l’expulsió de Francisco i el 3-0 va ser de nou obra de Lewandowski, després de recollir un rebuig a l’àrea després d’una jugada de Dembélé, que no va tancar Memphis al minut 48.

A mitja hora del final, Bellerín, Raphinha i Ansu van entrar en joc; Lewandowski fins i tot va poder anotar algun punt més, abans de ser substituït per Ferran Torres, però Edgar Badia va tornar a exhibir la seva classe. La victòria permet al Barcelona sumar la seva cinquena victòria en sis partits i enfilar-se en el lideratge de Lliga, a costa del derbi madrileny d’aquesta nit. Han passat 27 mesos des que els blaugrana no lideraven el campionat.