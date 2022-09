Si els recursos no prosperen, el davanter de l’Spartak de Moscou, Keita Balde, es pot perdre el Mundial de Qatar. L’arbucienc ha estat suspès durant tres mesos pel Tribunal Antidopatge d’Itàlia per haver «violat les normes antidopatge» quan jugava la temporada passada al Càller. L’Spartak va revelar la sanció a Balde, que no podrà tornar a jugar fins al 5 de desembre. Això faria que es perdés bona part del Mundial amb la seva selecció, Senegal, i no pogués competir fins a uns hipotètics quarts de final. El club rus assegura que els resultats dels controls fets al davanter gironí van sortir negatius, alhora que acata la decisió que, encara que vingui d’un Tribunal local, la FIFA valida automàticament.