Definitivament, el 2022 no li prova a Paula Badosa. Irregular durant tot l'any, la inèrcia negativa s'ha sostingut en aquests darrers mesos i a la recent eliminació a l'Obert dels Estats Units l'acompanya una nova patacada. L'estrena al WTA 500 de Tòquio ha sigut més aviat amarga, amb una derrota contra la xinesa Qinwen Zheng, número 36 del món. Un altre pas enrere de l'empordanesa, que té gairebé impossible accedir al Masters del mes de novembre i que fa temps que ni troba el seu millor tenis ni tampoc es veu acompanyada de bons resultats.

Encara quarta al rànquing WTA, aquesta classificació no es correspon amb les sensacions més recents. Han passat 20 dies des que va confirmar que en un Grand Slam no li surten les coses a Badosa i avui ha tornat a relliscar. Era la principal cap de sèrie a Tòquio, però se'n va cap a casa molt més aviat del previst. I això que ha començat amb força i autoritat. Ha aconseguit posar-se amb un 3-1 a favor en un tres i no res, per després deixar-se anar i veure's del tot superada per la seva rival. Zheng, molt més centrada, s'ha refet d'aquest fluix inici i ha revifat. El primer set s'ha tancat amb un 3-6 al marcador.

La tendència no ha canviat en el segon. Més aviat s'ha accentuat. La xinesa, a la primera bola de partit que ha tingut al seu abast, ha rematat la feina. Un 2-6 per tancar el duel, que ha durat una hora i 18 minuts. Badosa, incapaç de reaccionar, ha tancat la seva participació al torneig a primera ronda.