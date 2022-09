La Federació catalana va anunciar ahir que la selecció catalana femenina tornarà a jugar tres anys després de l’últim cop. Les jugadores dirigides pel seleccionador Xavi Llorens s’enfrontaran a Veneçuela durant la primera quinzena de novembre en un partit que encara té pendent confirmar data i seu. El president de la FCF, Joan Soteras, també va avançar que entre el març i el maig de 2023 les catalanes disputaran un segon partit. «Hem fet esforços des de la casa per tenir un rival potent i espero que tinguem jugadores de nivell, sempre que ens ho permeti la selecció espanyola absoluta. A Catalunya tenim bones candidates per ser convocades», va comentar. L’últim cop que el conjunt de Llorens va reunir-se va ser el passat gener de 2019 per jugar contra Xile a l’Hospitalet de Llobregat en un encontre que va acabar amb victòria per Catalunya a la tanda de penals (4-2) després de finalitzar amb un empat a zero.