Aíto García Reneses, l'entrenador del Bàsquet Girona, ha passat revista aquest matí a la situació de l'equip a 24 hores per l'esperadíssima estrena a la Lliga Endesa contra el Reial Madrid (demà, 21h). El tècnic ha confirmat la baixa de Jaume Sorolla, afectat per una fascitis plantar, ha detallat que Garino "està cada dia millor, però fa molt temps que està inactiu" i ha assegurat que per guanyar als actuals campions "haurem de donar el màxim esforç durant els 40 minuts". El tècnic, tot i que la batalla es presenta desigual pel potencial dels blancs, creu que poden tenir opcions: "no sempre guanyen els favorits, i això també ens pot passar alguna vegada a nosaltres, que pensant que som favorits, perdem".

"Hem entrenat amb molt d'interès. Hem de tenir en compte que el nostre recorregut ha de ser llarg. Tenim jugadors que mai han jugat a l'ACB, i d'altres que tot just acaben d'arribar a l'equip", ha analitzat Aíto, que ha llançat aquest missatge a l'afició que demà omplirà Fontajau a vessar: "14 anys després Girona torna a tenir bàsquet ACB i no és el mateix que si fóssim el Barça o el Madrid. Segur que el públic estarà al nostre costat. Jo els diria que intentin gaudir al màxim de l'equip, però que també sàpiguen que a vegades l'esforç no es veu recompensat en el resultat". En aquest sentit, ha afegit que "no sempre hem d'estar pendents de si guanyem o de si perdem, el que hem de fer és en cada moment treballar tan bé com puguem". Aíto també ha dit que caldrà tenir "fortalesa mental" i no pensar en la classificació en aquest inici de temporada: demà ve el Madrid i després doble sortida a Tenerife i a Santiago. "No m'agradaria perdre els tres partits", ha assegurat.

Per altra banda, al roster de l'ACB ja hi apareix Marc Gasol, un cop s'ha pogut tramitar la seva fitxa. El Bàsquet Girona també ha decidit activar la del pivot serbi Aleksandar Bursać, que des de fa setmanes és a Girona per reforçar els entrenaments i els amistosos de pretemporada. Bursac (2,05 m) té 27 anys i els dos darrers cursos els ha disputat al Zadar croat.