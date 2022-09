El pont de Fontajau, l'avinguda Tarradellas i els voltants del pavelló fa estona que viuen un notable caos de trànsit, per l'allau d'aficionats que no es volen perdre el retorn de Girona a l'ACB 14 anys més tard. El vial just davant del pavelló està tallat i els cotxes que arriben des del pont de Fontajau han de fer més volta per arribar al pavelló. A més la meitat de l'aparcament està inhabilitat, i el públic només pot aparcar en la part més propera a la rambla Xavier Cugat. Alguns seguidors expliquen que han trigat més de mitja hora a arribar.