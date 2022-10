L’Espanyol s’enfronta aquest migdia al València (14.00 h) amb ganes de regalar a la seva afició la primera victòria de la temporada com a local. El conjunt periquito no ha arrancat bé el curs, amb només 4 punts de 15 possibles, i a casa compta els partits per derrotes. Tot i això, el tècnic blanquiblau, Diego Martínez, va preferir no etiquetar el partit com una «final», recordant que ««passi el que passi no serà definitiu». El rival dels catalans arriba al matx després de superar amb solvència el Celta (3-0) en l’última jornada abans de l’aturada de seleccions.