L'Spar Girona ha obert la Lliga Femenina amb una treballada i èpica victòria contra el València (68-62), un dels grans de la categoria, que ha servit per enlluernar encara més l'emotiu homenatge que Fontajau ha dedicat a l'ara directora esportiva i excapitana de l'equip, Laia Palau. El club ha retirat durant el descans la seva samarreta amb el dorsal 3, que ja llueix al sostre del pavelló. El València, tot i el gran partit de Cox, ha acabat cedint contra un Spar Girona que havia arribat a perdre de 9 a l'inici del tercer quart (27-36), i s'ha acabat imposant el dia de la irrupció d'Etxarri i Drammeh, i d'una imponent Araújo en el rebot, després d'una brillant reacció a la segona part. La gallega, amb dos triples clau, també ha sigut una peça clau, sobretot en el 63-55 a 4 minuts del final. Igual com Labuckiene, que amb un 2+1 a mig minut del final, i un tap a Carrera, ha sentenciat. Després del disgust de la Lliga Catalana, obrir la Lliga Femenina amb una victòria com la d'avui és el millor aval per afrontar el cap de setmana la Supercopa a Vitòria.

Llevat del 4-0 i del 6-2 inicial, l'Uni ha hagut d'anar sempre a remolc fins ben avançat el tercer quart. Dos triples de Cox han donat el primer avantatge al València (6-8) i només les gironines han arribat a empatar a 23, ja al segon parcial, en una jugada de Gardner, i a 38, en el tercer, després d'eixugar nou punts de marge (del 27-36 al 38-38). La reacció local no s'ha quedat aquí i un triple de Drammeh les ha posat quatre amunt (43-39). En uns minuts molt bons, l'equip de Bernat Canut ha seguit defensant amb tot i ha trobat l'encert que a la primera part se li havia negat. Un triple d'Arújo posava el 54-43, donant una màxima d'11 punts, a poc menys de dos minuts per tancar el quart. Abans havia sigut clau Drammeh per liderar la reacció. Amb un parcial de 29-14 l'Spar ha firmat una reacció espectacular (56-47 per tancar el quart). El València s'ha posat a 4 (56-52) i Brandford, que avui debutava, ha respost amb els seus dos primers punts (58-52). Als dos equips els costava molt anotar, però l'Uni tenia el rebot controlat amb claredat, amb una Araújo impressionant sota els cèrcols. S'ha entrat als darrers cinc minuts amb cinc punts de marge (60-55) i un triple d'Araújo ha situat el 63-55. A 1:46, Labuckiene no ha fallat des del tir lliure (65-57) i ha deixat el duel gairebé sentenciat. S'hauria de patir fins al final. Salvadores, de tres, ha fet el 65-62 a 50 segons pel final. Labuckiene ha tornat a aparèixer amb un 2+1 (68-62) i un tap a Carrera, liquidant el partit definitivament (68-62).