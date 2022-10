La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Federació Portuguesa de Futbol (FPF) van confirmar ahir que Ucraïna s’unirà a la seva candidatura conjunta per organitzar la Copa del Món del 2030, en un projecte que disposa del «suport incondicional de la UEFA» en una «situació excepcional». Aquest anunci es va realitzar ahir a Nyon, a Suïssa, i va comptar amb els presidents de les federacions de tots tres països implicats: Andriy Pavelko, Luis Rubiales i Fernando Gomes.

Els dos últims entenen que «no hi ha res millor» que un Mundial per «transmetre amb força un missatge que serveixi com a font d’inspiració en el futur», amb la intenció de presentar una «candidatura històrica». Aquest nou projecte no altera el full de ruta establert des que fa tres anys les parts implicades van començar a parlar-ne. Espanya manté les seves onze seus i Portugal continuarà tenint-ne tres.