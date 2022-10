Cap de setmana farcit de proves ciclistes i ben variades a diversos punts de la província de Girona. Palamós, per exemple, es converteix en l’epicentre del gravel i el BTT, amb dues jornades de bicicleta per a tots els públics i nivells. Tot un esdeveniment que comptarà amb diversos expositors i activitats, i també competicions: gravel el dissabte i BTT el diumenge, amb el MTB Singletrack tant Large com Medium. De la seva banda, Breda acull la primera edició de la Terra de Cassoles. una marxa BTT amb dos recorreguts: el llarg, de 33 quilòmetres i 1,200 metres de desnivell positiu; i el curt, de 20 quilòmetres i 700 metres de desnivell.