Ahir va tenir lloc el tradicional lliurament de la Pilota d’Or a París. Karim Benzema, que partia com a clar favorit, va guanyar el guardó, així com Alexia Putellas, que va fer història en aconseguir-lo per segon any consecutiu.

El francès del Reial Madrid es va consagrar com a millor jugador del món després de rebre als seus 34 anys la Pilota d’Or que des de 1956 lliura la revista France Football. Benzema va aconseguir el premi de mans del seu compatriota Zinedine Zidane. El davanter blanc, que complirà 35 anys el pròxim 19 de desembre, autor d’una temporada excepcional, culminada amb les victòries a la lliga espanyola i a la Champions, succeeix en el palmarès a l’argentí Leo Messi, que la passada campanya va aconseguir la seva setena Pilota d’Or, però que enguany no figurava entre els candidats. Benzema es converteix en el primer francès que conquereix la Pilota d’Or des que el 1998 ho va fer Zidane. El francès va superar en la votació al senegalès Sadio Mané, ara al Bayern de Munic, que va ser finalista l’any passat amb el Liverpool de la Lliga de Campions i guanyador de la Copa Àfrica. També va imposar-sea Kevin De Bruyne (Manchester City) i Robert Lewandowski (Bayern de Munic/FC Barcelona).

«Aquest és el somni de tot nen, però també és molta feina i té també molts moments difícils, com quan no podia anar a la selecció. Però no em vaig ensorrar, vaig continuar treballant als entrenaments, pensant que tenia sort de jugar al futbol. Estic orgullós de la meva carrera», va assenyalar Benzema.

Alexia, la reina

Alexia Putellas va fer història aconseguint la seva segona Pilota d’Or consecutiva. La jugadora del Barça suma un nou guardó i es converteix en la primera espanyola, dona o home, que s’emporta dues vegades el trofeu, desempatant amb Luis Suárez, que era l’únic qui l’havia guanyat (el 1960) fins a la irrupció d’Alexia. La blaugrana va assegurar que aquest és «diferent» perquè el va recollir encara lesionada, al mateix temps que va afirmar que el seu objectiu és «millorar cada dia». No diria que ha estat una sorpresa tornar a guanyar, però quan em vaig lesionar el dia abans que jugar l’Eurocopa no pensava en això, ho veia lluny. Però el criteri ha canviat i va per temporada esportiva, el jurat s’ha basat en això, vaig estar lesionada l’últim mes, però han valorat la resta de la temporada i això em posa feliç», va dir. Alexia vamarcar 33 gols i va repartir 18 assistències entre totes les competicions amb el Barça, guanyadora de la lliga i finalista de la Champions.

Per la seva part, Gavi es va emportar el trofeu Kopa com a millor futbolista jove i Lewandowski suma un nou premi Gerd Mülleral millor golejador del curs passat. Coutois va ser premiat amb el trofeu Yashin com el millor porter del món i el Manchester City va ser proclamat millor club.