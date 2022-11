El gran rendiment d’Èric Vila amb el Bàsquet Girona aquesta temporada a l’ACB no passa per desapercebut. L’aler pivot de Bescanó ha estat premiat entrant per primer cop en una convocatòria de Sergio Scariolo per disputar la tercera i la quarta jornada de classificació per al Mundial 2023. Scariolo ha citat 16 jugadors, entre els quals hi ha el propi Vila i també un altre gironí, com ho és el pivot del Reyer Venezia Mestre Yankuba Sima.

L’expedició espanyola viatjarà el dilluns de la setmana vinent a Bolonya per començar a preparar els duels contra Itàlia a Pesaro (divendres dia 11 a partir de les 21:00 hores) i els Països Baixos a Huelva (dilluns 14 a les 20:30 hores). A part de Vila també s’estrena en la llista de convocats l’exjugador del Bàsquet Girona Pep Busquets (ara al Joventut Badalona).