La victòria comença a ser obligada pels de Diego Martínez. Sense els lesionats Rubén Sánchez, Adrià Pedrosa i Gori, els catalans perseguiran avui un triomf contra l’Atlètic de Madrid (14h). Una victòria que es resisteix des del 16 d'octubre, contra el Valladolid (1-0). Des de llavors, han perdut contra Osasuna (1-0) i han empatat davant l'Elx, cuer (2-2), i el Mallorca (1-1). Per la seva banda, Simeone tampoc podrà comptar amb Koke, per lesió,ni Saúl Ñíguez, per sanció.