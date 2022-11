Després d’empatar a casa amb el Girona, el Reial Madrid buscarà avui retrobar-se amb la victòria a la lliga (a Champions, ja va fer-ho golejant el Celtic) i recuperar el liderat davant un Rayo Vallecano que arriba amb confiança. Els blancs, però, tampoc van curts d’orgull i són els millors visitants de la competició amb sis victòries en sis sortides.

Sigui com sigui, els cal sumar de tres en tres per arribar líders a l’aturada mundialista. Mentrestant, a Chamartín seguiran notant la pressió del Barça, que torna a jugar dos dies abans (dimarts, visitant l’Osasuna) que els d’Ancelotti (dijous, reben el Cadis) en la jornada intersetmanal abans que freni la competició fins al 31 de desembre.

Per al repte de Vallecas, el Madrid no podrà comptar amb tres pals de paller: Kroos, sancionat, Rüdiger, amb una sobrecàrrega, i Benzema, de nou amb molèsties després de reaparèixer contra el Celtic i qui sap si pensant en Qatar. Serà el sisè partit dels tretze de lliga que es perdrà el francès aquesta temporada. D’altra banda, Tchouaméni i Hazard tornen a la convocatòria després de les lesions. Així, Valverde haurà d’endarrerir la seva posició i Rodrygo es tornarà a disfressar de ‘nou’ per batre un Rayo segur: «Hi ha opcions de guanyar», va animar el capità Trejo.