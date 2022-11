Mals resultats, el cap de setmana passat, per al Bàsquet Girona a l'ACB, a la pista del Barça (72-69) i l'Spar Girona a Saragossa (61-60) en la Lliga Femenina. Dels dos partits se'n parla en el Fontaxou d'aquest dimarts, el podcast de bàsquet del Diari de Girona que té com a convidat el redactor de la secció d'Esports Carles Rosell, desplaçat diumenge al Palau Blaugrana. Escoltarem l'anàlisi que van fer de les derrotes tant Aíto García Reneses com Bernat Canut, i també què opina el veterà preparador del Girona sobre l'aturada de seleccions. L'ACB no torna a Fontajau fins el 19 de novembre (20.45) contra el Gran Canària, mentre que l'Uni dijous juga a Bèlgica contra el Kangoeroes Mechelen i dissabte va a la pista del Gran Canària.