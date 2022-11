Futbol. Amics i exjugadors del Girona FC es van reunir a Olot per retre un reconeixement a la figura de Nitus Granados pels 40 anys de l’Escola de Futbol de la Garrotxa, de la qual n’ha sigut el màxim impulsor. Nitus Granados va rebre una placa i diversos obsequis. Entre els assistents, hi havia Benjamí Colomer, president del Girona FC en la primera etapa de Granados com a blanc-i-vermell.