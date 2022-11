El GEIEG va caure davant el Cerdanyola en un partit resolt per pocs punts i que es va decidir en un últim període fluix de les gironines, en el qual tan sols van anotar set punts. El partit no va començar bé per al GEiEG, ja que les cerdanyolenques es van avançar per set punts en el tram final del primer període, desavantatge que es va quedar en només 3 abans del segon quart. Les locals van reaccionar i es van arribar a avançar, però un nou parcial a favor de les visitants va deixar un curt 25 a 30 al descans.

A la represa, el GEiEG va sortir amb més encert i a poc a poc va capgirar la tendència del partit fins avançar-se per sis punts (39-33). Semblava que les gironines es podien escapar encara més, però el Cerdanyola va lluitar per arribar amb opcions als últims 10 minuts (42-39). En el quart decisiu, un triple inicial tornava a donar el màxim avantatge al GEiEG, però va ser un miratge. El conjunt local va signar un període nefast en atac, anotant només quatre punts més i va permetre que el Cerdanyola creies en la victòria. Amb 47 a 46, les visitants van fer un parcial de 0 a 7 i, amb menys d’un minut, el GEiEG ja no va tenir temps per buscar la remuntada. L’entrenador local, Bernat Vivolas, lamentava la derrota davant un rival directe per la permanència. És la tercera derrota consecutiva de les gironines, que són novenes en la classificació.