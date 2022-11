Jonathan Risueño és realista, però també optimista. Fa quatre dies mal comptats que dirigeix l’Olot i ja ha caigut eliminat a la Copa del Rei (0-4 contra el Llevant) i s’ha quedat sense poder jugar la final de la Copa Catalunya (derrota ahir per 0-1 amb l’Andorra). Però ell, com tothom, és conscient que el veritable objectiu del seu equip és salvar la categoria i aprovar els exàmens quan hi ha punts en joc. Això arribarà aviat, aquest cap de setmana. De moment, l’últim test no va acabar amb victòria (nova derrota i una altra prova fefaent que la plantilla va escassa de gol i de punteria), tot i que Risueño prefereix veure el gol mig ple. «L’objectiu era oferir una bona imatge i que es veiés l’equip que volem ser. Els jugadors s’han recuperat anímicament i han vist que ho poden fer. Hem fet un partidarro, jugant de tu a tu. Estic molt satisfet per com hem lluitat», deia.

Cert és que, durant una bona colla de minuts, sobretot d‘entrada, l’Andorra va evidenciar que competeix dues categories per sobre. Més possessió i alguna bona arribada. Però en cap cas l’Olot li perdia la cara al partit. I responia, sense cap complex. Així van anar passant els minuts. Arribaria l’habitual ball de canvis. Un dels que va abandonar el camp al descans, Carlos Martínez, va rebre el caliu de la que havia sigut la seva afició. El rellevava l’atacant Sinan Bakis. L’encarregat de decidir el duel i l’eliminatòria. Seva va ser una rematada acrobàtica, a centrada de bomba, que va fer pujar el 0-1 en el minut 80. Van entrar Eloi i Xumetra i aquest últim va provar Ratti, amb xut massa tou, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest 0-1, l’Olot cau eliminat i l’Andorra es classifica per a la final de la Copa Catalunya on s’enfrontarà amb el Badalona Futur, botxí ahir del San Cristóbal (0-1).