Què ha passat des que fa vuit mesos es designés Barcelona com a seu d’aquesta competició llegendària?

Bastant. S’està fent un esforç increïble. Francament, no he vist mai una velocitat semblant. Certament no passaria a Auckland. Hem definit el recorregut de la cursa. Hem establert els paràmetres d’on estarà el village, les pantalles gegants i fins i tot l’accés. Tot fet. Així que els components bàsics de l’esdeveniment ja estan al seu lloc. I ara estem a la fase de creació en lloc de la planificació.

Quins són els beneficis per a una ciutat que es converteix en seu de la Copa Amèrica?

La Copa Amèrica esdevé un catalitzador d’obres molt importants. Tot s’accelera i estarà acabat el 2024 en lloc del 2028 o 2030. És una de les coses invisibles que sempre succeeixen. I de fet, el cost d’ara de tot això, quan mires les xifres de la inflació actualment, si haguessis d’acabar-los en cinc anys, no en dos anys, hauria estat enormement més car, és evident. Podria argumentar, doncs, que la inversió de les administracions és més que compensada només pel diferencial en la inflació. Ja ha passat a Auckland tres vegades.

Què més?

Número dos, hi ha els obvis beneficis del turisme. Sabem que aquesta ciutat està força saturada de turistes sempre. Tot i això, hi ha un tipus de turista que vindrà a la Copa Amèrica. No seran dels que agafen un vol de Ryanair per 15 euros des de Manchester per a un comiat de solter i que tenen una taxa màxima de turisme de dos a tres dies. El turista de la Copa Amèrica es queda dues o tres setmanes. És un tipus de turista força diferent. I després hi ha un tercer element, que és l’impacte dels equips. Cadascú té entre 300 i 350 persones si hi incloem les famílies que els acompanyen i que es queden molts mesos, que lloguen pisos, i van a restaurants.

Estaria d’acord amb la percepció que aquesta és una competència molt elitista?

En certa manera, absolutament. És una percepció construïda al llarg de 170 anys. Així que no canviarem això en 10 minuts. Tot i això, el que tractem de fer és una integració vertical: impulsem jocs en e-Sports per a nois, impulsem la diversitat amb la Copa Amèrica femenina, una Copa Amèrica juvenil... En termes de sostenibilitat, el nostre projecte principal és l’hidrogen. Només veuràs vaixells d’hidrogen. Així que, sí, d’una banda, ho és, però a Nova Zelanda hem fet una bona feina al llarg dels anys d’enderrocar aquesta percepció. I és que hi ha moltes coses a sota per valorar i esperem deixar un llegat positiu que repercuteixi en el futur.

Què li sembla la zona de competició?

És una zona de competició única. Vull remarcar, perquè és molt important, que l’espectacle serà gratuït, i aquí torno a la seva pregunta sobre l’elitisme. Tot ha de ser gratuït. Hi haurà grans pantalles, comentaris en les tres llengües, exhibicions… Seria erroni fer pagar per veure les carreres. Va totalment en contra de la nostra filosofia i de Barcelona. I el que és únic que la competició, se celebrarà molt a prop de la costa. A 200 metres de la platja ja és profund.