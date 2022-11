Després de sumar el primer punt a domicili en l’últim desplaçament, el Girona B busca la primera victòria a fora contra el San Cristóbal (12:00 h). L’equip parroquial encara no ha perdut a casa i no coneix la derrota en lliga des de la primera jornada davant el Peralada (1-0). El filial tindrà la sensible baixa de Lluc Matas a la porteria i Richmon, però recupera Biel, Artero i Roca.