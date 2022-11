Ha plogut molt des que l’Uruguai va conquerir les seves dues Copes del Món, el 1930 i el mític ‘Maracanazo’ de 1950. I haurà de millorar molt si en vol sumar una altra al seu palmarès, perquè malgrat mantenir la il·lusió intacta de cada nova cita mundial, ahir va ser incapaç de superar a una Corea del Sud que es va adjudicar la pilota de principi a fi. Tocava i tocava el combinat asiàtic, però sense tenir profunditat ni trobar esquerdes a una defensa ‘celeste’ que perseguia ombres i esperava el seu torn ben replegada al darrere.

Els charrúas van trobar en les passades en llarg de Giménez una solució d’emergència per sortir de l’embús, tot i que no hi va haver cap rematador prou atent per aprofitar les oportunitats.

L’intercanvi de cops constant, amb ocasions clares de Valverde -que va enviar la pilota a la creueta- per als sud-americans i de Heung Min Son per als asiàtics, no va ser suficient per desequilibrar la balança, mantenint la igualtat fins al final i repartint conseqüentment els punts. Ambdues seleccions van agafar amb un mal gust de boca.