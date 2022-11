La victòria sobre Austràlia en el debt va deixar bones sensacions però no va esvair els dubtes de França, l’actual campiona del món, per l’entitat del seu primer rival. La revàlida serà aquesta tarda contra Dinamarca, un equip que l’ha derrotada en dues ocasions recents. Bon moment per veure l’estat dels de Deschamps, que poden classificar-se per vuitens si guanyen.