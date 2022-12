L'Olot suma per trencar la mala dinàmica (1-1)

Després d'un novembre ple de derrotes en què no va sumar cap punt, l'Olot n'ha aconseguit un avui allà on mai li han deixat de fer costat: al Muncipal. D'aquesta manera i davant l'Hèrcules, un rival directe, Jonathan Risueño ha sumat per primera vegada com a tècnic dels garrotxins. La victòria segueix sent una assignatura pendent, i fins i tot l'ha acaronat quan, al noranta-u, la defensa ha tret un xut de Xumetra que ha estat a punt de marcar.

De gols, però, no se n'havien de fer més. El primer l'ha marcat Míchel pels visitants quan l'àrbitre gairebé xiulava la mitja part. Un cop dur per l'Olot que, de totes maneres, ha sabut reaccionar i igualar el partit mitjançant Saïdou Bah. El jove davanter cedit pel Barça ha rematat a plaer una centrada de Sebas Coris. Amb aquest punt, els garrotxins ja en sumen 9, però en necessiten sis més per a sortir d'un descens que marca el Badalona Futur (15).