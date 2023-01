L’estadi de La Ceràmica acull avui un gran duel entre el Vila-real i el Reial Madrid, en el qual els locals hauran de demostrar la seva millora en una dura prova contra un rival que arriba com a millor visitant de la Lliga, i pretén acabar la jornada com a líder en solitari després de la difícil visita del Barcelona al Civitas Metropolitano. El retorn a la Ceràmica, renovat en la seva reconstrucció i adequat als temps moderns, no hauria pogut ser de major grandesa per al Vila-real. Després de derrotar al València el dia de l’estrena, rep ara al vigent campió, un Madrid que promet un partit vistós entre dos clubs que aposten pel futbol ofensiu. L’equip castellonenc ve recuperant sensacions de la mà de Quique Setién després de la sortida de Unai Emery, amb una ratxa de cinc victòries consecutives.