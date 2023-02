Un informe dels Mossos afegit a la causa del ‘Barçagate’ determina que alguns periodistes rebien diners del FC Barcelona «per ordre» de Josep Maria Bartomeu, l’expresident blaugrana, i que «ell mateix també va intervenir directament perquè el FC Barcelona formalitzés contractes amb aquestes persones», segons la documentació a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. En aquest sentit, precisa l’interès «directe» que tenia l’exmandatari del club a controlar «la seva reputació digital» a través del Grup Nicestream, fraccionant els contractes, sinó també «través de periodistes afins». A l’entorn Bartomeu neguen el pagament a cap periodista.

Els Mossos asseguren l’informe que es van arribar a «falsificar factures per desviar diners cap als periodistes triats per Bartomeu» i que «en diverses ocasions» l’expresident del Barça també ordenava a terceres empreses fer els pagaments als periodistes. La policia assenyala a l’empresa Amalgama Màrqueting, administrada per Miquel Sambola, que va treballar en la campanya electoral de Bartomeu en 2015 juntament amb el seu germà Óscar Sambola i el seu pare Miquel Sambola Pobla. Aquesta companyia va tenir contracte amb l’FC Barcelona durant el mandat de Bartomeu. A més, Oscar Sambola i Miquel Sambola Puebla eren el gerent i el president d’honor del Club Esportiu Laietà quan va rebre 1,5 milions d’euros per part de l’entitat blaugrana per possibles molèsties de soroll i pols abans de la demolició del Miniestadi. Ningú més va ser indemnitzat.

Atacs a Laporta i Font

Els Mossos consideren que els periodistes Marçal Lorente i Albert Lesán presumptament «haurien cobrat a través d’Amalgama part de les seves factures per indicació de Bartomeu». Per justificar aquests desemborsaments, segons la policia, «s’haurien falsificat factures». Però també nomena una altra empresa: Tormenta de Acero, gestionada per José Marín Pasquín Comalrena de Sobregrau. I una tercera SMC Talent in Motios, que «també rebien instruccions» de l’expresident del Barça per «pagar o emetre factures que ell indicava». A través d’un tuit, Lesán va assegurar ahir que «és absolutament fals que jo hagi cobrat un sol euro del Barça. Es va signar un contracte de publicitat de 2.000 euros mensuals en el qual s’anunciava les botigues del club i els programes hi són».

Per completar el seu informe, la policia aporten converses trobades en els dispositius tecnològics dels investigats en el cas ‘Barçagate’ en les quals els periodistes, segons els Mossos, «reconeixen defensar els interessos de Bartomeu i atacar a rivals com Joan Laporta (l’actual president) i Víctor Font (candidat en les últimes eleccions)».

Aquestes converses es produeixen entre els periodistes Lorente i Lesán, l’expresident Bartomeu i Jaume Masferrer, la seva mà dreta, dos dels investigats pel jutjat per presumpta administració deslleial i corrupció entre particulars en el ‘Barçagate’.