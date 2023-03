La Volta Ciclista a Catalunya encara aquest dimarts la segona etapa de la competició amb la primera prova de muntanya. Amb sortida des de Mataró, la prova entrarà en territori gironí per la Selva, passarà per la Garrotxa per acabar al Ripollès, a Vallter, a 2.135 metres d'altura.

L'etapa començarà quan faltin 10 minuts per la 1 del migdia, i està previst que acabi cap al voltant de les 5 de la tarda. Amb un recorregut de 165,4 quilòmetres, serà la primera prova de muntanya de La Volta, amb un port de 3a categoria (Alt de Can Bordoi, 305 m), un de 1a (Coll de Coubet, 960 m) i l'ascens a Vallter, de Categoria H (Vallter 2000, 2150 m). En aquest vídeo es pot veure al detall tot el recorregut, que passarà per Santa Coloma de Farners, Olot, Camprodon i Setcases entre altres. Aquesta prova provocarà afectacions a la xarxa viària des del Servei Català de Trànsit s'ha muntat un dispositiu especial. Volta ciclista 2023: Aquestes son les afectacions al trànsit