El Quart defensa la plaça a la Lliga EBA deu anys després del seu històric ascens

Una victòria contra el Santa Coloma (75-74) en un pavelló ple a vessar permetia al Quart, el proper 9 de juny farà 10 anys, celebrar un històric ascens a la Lliga EBA, la quarta categoria del bàsquet espanyol. D’allà no se n’han mogut ni se’n volen moure. Però aquesta temporada, per ratificar la seva plaça, hauran de superar un play-out de descens que arrenca dissabte (18h) a Menorca contra l’Es Castell. L’equip d’Àngel Aranda arriba convençut de les seves possibilitats als dos partits més importants del curs i té l’avantatge de poder resoldre l’eliminatòria a casa el dissabte 13 de maig. En un pavelló que tornarà a quedar-se petit com aquell 9 de juny de 2013 en què es va celebrar el salt de categoria de la mà de Marc Delemus.

L’Es Castell va ser el dotzè classificat del grup C2 d’EBA, amb un balanç de 10-16. El Quart, per la seva banda, va acabar onzè del C1 i per això té avantatge de pista, tot i presentar un balanç pitjor (7-19). El tècnic Àngel Aranda, que s’ha fet càrrec de l’equip aquesta temporada, explica que els ha penalitzat tenir un equip «jove i inexpert» però que això pot ser un punt a favor en l’eliminatòria. «Hem fet una bona temporada tot i estar al play-out, tenim cinc o sis jugadors que no havien jugat mai a EBA, i sabíem que seria un any difícil. Però ha sigut un repte molt maco convertir aquests jugadors en més bons, i ho hem fet, han crescut molt», detalla l’entrenador, que va rellevar Carles Ribot. Ara, a l’hora de la veritat, explica que «no en farem prou d’anar a competir, hem de guanyar, i el primer objectiu és fer-ho a Menorca per poder arribar amb avantatge al partit de Quart». Els dos equips, segons Aranda, són radicalment diferents: «si nosaltres som joves i inexperts, ells són més veterans i tenen experiència, però això també pot ser una arma per a nosaltres, la gana dels nostres jugadors per no perdre una categoria com aquesta».

"Hem de canviar el discurs, ara no es tracta de competir, ara es tracta de guanyar", afirma el tècnic Àngel Aranda

L’equip arriba al play-out sense baixes. «Estem entrenant bé», assegura el preparador, satisfet perquè disposa «d’un vestidor unit i molt maco». Alerta, però, Àngel Aranda, de la importància del partit d’anada a Menorca: «el factor camp a favor és un punt bo però no ens podem desendollar en l’anada. Hem de canviar el discurs, ja no anem a competir, anem a guanyar, i si ho fem serà la bomba, tot i que també estaria bé una derrota mínima per tres o quatre punts». «Tenim entre cella i cella mantenir la categoria i tots remem en aquesta direcció», tanca el tècnic.

Per al club la plaça a la Lliga EBA «és un patrimoni de Quart, estem a punt de celebrar una dècada de l’ascens i per a un poble petit com el nostre és un luxe ser-hi». Parla Eva Ribas, la presidenta, que ja va viure el salt de categoria de 2013 en el càrrec. «Els jugadors, de moment, estan tranquils i serà important controlar els nervis», assegura. Ribas recorda el bon paper de l’equip a l’EBA i com fins i tot una temporada van arribar a fer un play-off per pujar a LEB Plata a Gandia. «El primer equip és un miral per als nens de la base i aquest patrimoni el volem conservar», apunta. La presidenta, com Àngel Aranda, també creu que aquest curs han pagat la inexperiència i la sortida de veterans il·lustres com Batallé, Martorell, Vila i Costa. Però l’equip ha crescut, ha anat de menys a més i arriba al play-out convençut que ho aconseguirà. Que l’EBA no es mourà de Quart.