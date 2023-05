El Bàsquet Girona encara no sap si continuarà a l’ACB la temporada vinent. Els d’Aíto García Reneses han llançat la tovallola deixant-se perdre aquest vespre al Betis a Fontajau (79-90) un partit que tenien guanyat amb una diferència de 19 punts i que els servia per certificar la permanència quan falten de dues jornades per acabar la lliga. S’haurà d’estar pendent del Granada-Saragossa que comença ara. Si els andalusos perden, la salvació estarà garantida. Però no per mèrits propis.

A diferència del partit contra el Tenerife (72-88), avui hi ha hagut bones notícies abans de l'inici del partit. No formaven part del cinc inicial, però Marc Gasol i Taylor estaven disponibles. Això ja eren uns quants punts guanyats. No obstant això, no es depenia només d'ells perquè tot l'equip tenia gana. Concentració, energia…, s'ha transmès al damunt del partit cadascun dels conceptes que l'entrenador els ha demanat al llarg de la temporada. O ho semblava al principi perquè després mostrarien la seva pitjor cara. Els d'Aíto han sortit endolladíssims i, després d'un parell de minuts de tempteig, s'han fet amb el domini absolut del partit. Al primer quart, l'avantatge era de 16 punts (30-14). Tothom s'ha volgut afegir a la festa i, a més a més, de triple mitjançant Quino Colom, Èric Vila, Hill i Jenkins. A part de la feinada de Prkacin sent un dels jugadors amb millor valoració. Al segon quart, el guió s'ha mantingut. Tot i els esforços del rival per retallar distàncies, s'ha arribat al descans amb una diferència de 13 punts (48-35). Si el Betis seguia allà, mínimament, ha sigut gràcies als triples. El Bàsquet Girona manava sense la intervenció encara de Marc Gasol. Els gironins, a part de guanyar -que ho necessitaven-, han pogut passar-s'ho bé. La prova ha estat una assistència de Quino Colom a Prkacin sota la cistella. Mentrestant, els de Casimiro cada vegada tenien més dubtes i s'equivocaven en el tir. S'ha aconseguit una màxima diferència de 19 punts (54-35). Però, com és habitual, els d'Aíto han afluixat una mica en el tram final i els andalusos ho han aprofitat. Un triple verd-i-blanc ha deixat el marcador 71-62 al tercer quart. Els nervis creixien, però Jenkins s'ha encarregat de donar un cop de mà. Per això va venir. L'escorta ha mantingut la victòria a còpia de triples. Malgrat que el Betis ha fet patir de valent amb un triple que deixava el marcador 79-77 a només 4 minuts pel final. Mentre que Tyson Pérez l'ha igualat (79-79). Els últims minuts sempre costen de gestionar. Un parcial de 0-24 han demostrat que els d'Aíto renunciaven al triomf. S'ha deixat perdre absolutament tot. Recupera els detalls del partit amb el minut a minut: En directe 20:47 79-90: Triple del Betis i final.......... Derrota. 20:46 79-87: 0-21, el Betis capgira el partit. 20:44 79-85: El Betis continua anotant. El parcial és de 0-19. 20:40 79-81: Falla Jenkins dos triples seguits. 20:38 79-81: Es posa per davant el Betis. 20:37 79-79: Tyson Pérez iguala el marcador. 20:36 79-77: Triple del Betis. Això es complica... 20:35 Últims cinc minuts. Som-hi, va! 20:33 79-74: Temps mort altra vegada. 20:32 79-72: El Betis de tres. Fontaja anima de valent. 20:31 79-66: Triple de Jenkins! Ja en porta cinc. 20:30 76-66: Es noten els nervis dels últims minuts. En joc hi ha la permanència! 20:28 Temps mort. 20:26 76-64: Triple del Bàsquet Girona! Triple de Jenkins! Aquest és el camí! 20:26 73-64: Replica el Betis. 20:25 73-62: Taylor no falla a la falta personal que li han fet. 20:24 A per l'últim quart!