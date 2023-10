Ha transcendit la declaració de Jenni Hermoso, la jugadora de la selecció espanyola que va rebre un petó no consentit de Luis Rubiales després del triomf de la Selecció al Mundial femení. «En cap moment va ser consentit, no em vaig sentir respectada», ha explicat la futbolista al fiscal, segons ha revelat Mediaset en exclusiva en el seu programa ‘Código 10’.

«No mereixo tot això. Van tacar la meva imatge, jo vaig sentir que a mi ningú em protegia. A mi m’estaven demanant que jo els protegís, que els ajudés, però en cap moment vaig sentir que ningú m’estava protegint a mi», ha explicat en la seva declaració.

Hermoso ha revelat el que va passar quan estava a punt de rebre el trofeu de campiona del món. «El primer que li vaig dir en abraçar-lo va ser ‘l’hem fet grossa’. Ell va fer un salt sobre meu, jo em vaig mantenir ferma per aguantar-nos. Quan va baixar em va dir que ‘aquest Mundial l’havíem guanyat gràcies a mi’», ha explicat a la fiscal en l’únic punt en el qual va coincidir amb la versió de Rubiales, el president que va dimitir de la federació per aquest cas.

«El següent que recordo són les seves mans al meu cap i no recordo haver sentit res més», assegura la jugadora de la selecció espanyola després d’insistir que ella només li va dir «l’hem fet grossa».

«No m’ho esperava, no m’ho esperava...»

Un petó forçat, segons el testimoni que ha revelat Mediaset. «No m’ho esperava, no m’esperava que en aquest escenari... Era l’entrega de medalles d’un Mundial. Molta emoció, molta alegria, però jo no vaig buscar aquell moment ni vaig fer res perquè es portés a terme aquest acte», ha explicat la futbolista davant la fiscal, confessant que aquest petó de Rubiales la va sorprendre.

«En aquell moment estava en xoc. Era un fet històric, ens havia costat la vida, en cap moment em podia esperar que passés una cosa així. Jo vaig abraçar la Reina, la seva filla... Rubiales era una persona de confiança, jo no pensava que faria una cosa així. No vaig tenir temps de reaccionar, a l’instant vaig baixar a la tarima i el primer que vaig fer va ser dir-ho a les meves dues companyes Alexia Putellas i Irene Paredes», ha continuat explicant la jugadora.

«El primer que vaig dir en veure Alexia i Irene va ser, ‘escolta, m’acaba de fer un petó Rubiales a la boca’, va dir Jenni Hermoso a la fiscal en la gravació. Paraules que van ser després ratificades per les dues futbolistes en la seva declaració judicial. «En aquell moment d’eufòria... Ho vaig entendre malament i vaig entendre que la Reina li havia fet un petó. Com que era un moment en què ens portaven la Copa no li vaig fer gaire cas. Quan vaig arribar al vestidor vaig dir, això no està bé», va ser el que va arribar a dir Irene Paredes en la seva declaració. En aquesta mateixa línia hi havia l’exposició d’Alexia Putellas, qui ja a l’autobús, i en veure les imatges d’aquest petó no consentit, es va adonar de la gravetat de la situació.

«En cap moment va ser consentit. Em vaig sentir no respectada, no se’m va respectar ni com a jugadora ni com a persona. Jo estava vivint una cosa històrica i vaig pensar que una cosa així portaria conseqüències. Jo no vaig fer res per trobar-me amb aquesta situació», ha sentenciat lamentant aquest petó.