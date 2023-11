Aquesta tarda els jugadors del Bàsquet Girona Èric Vila, Markel Brown i Jaume Sorolla s’han sincerat en una conversa entretinguda i divertida amb el presentador gironí del podcast esportiu La Sotana, Andreu Juanola, que ha tingut lloc a l’estand de FIATC de la 61a Fira de Mostres de Girona amb motiu de les «Converses amb els nostres jugadors» que organitza el club en col·laboració amb la companyia d’assegurances.

Han parlat de tot. Des de la dinàmica de l’equip de Salva Camps a la lliga ACB a les rutines del dia a dia, alimentació, lesions, la salut mental... Vila, Brown i Sorolla han coincidit que «ara mateix Girona està en un moment molt dolç i nosaltres intentem seguir el ritme de l’equip de futbol amb un bon bàsquet, malgrat que sigui difícil». Els gironins van recuperar el camí del triomf dissabte passat contra l’UCAM Múrcia (82-76), en un partit en què Brown va destapar-se per guiar els seus cap a la victòria. L’escorta nord-americà va demostrar que pot ser una de les referències ofensives de l’equip amb 29 punts i 28 de valoració. «De mica en mica anem millorant com equip i això es nota en el joc. Estem en la bona direcció. Per mi la clau de l’últim partit va ser Fontajau. El suport que ens dona l’afició és increïble. He jugat en molts pavellons però el de Girona transmet quelcom diferent... Mai he trobat un ambient com aquest. A Fontajau hi ha una energia única», ha comentat Brown. Alhora, ha confessat que «practico molt per a què em surtin partits com el darrer»: «Miro molts vídeos d’anotadors de l’NBA i n’extrec el què puc. No em surt natural i, per això, treballo molt i molt per aconseguir-ho. Quan era més jove era més atlètic i podia compensar-ho en certs aspectes del joc, però ara m’he d’esforçar molt. Treballo per fer partits com aquest».

Per la seva part, Sorolla ha afegit que «encara no hem demostrat el nostre millor bàsquet perquè som un equip nou i necessitem que passin les jornades»: «Aquesta temporada amb Salva hi ha hagut un canvi de ritme. Som un dels equips més ràpids i agressius de l’ACB».

Andreu Juanola, que ha deixat clar que «no soc aficionat del bàsquet, sinó del Bàsquet Girona», ha fet que els jugadors mostressin la seva cara més íntima entre bromes i rialles. Vila i Brown han revelat que van arribar a pensar en la retirada per culpa de les lesions. «He tingut tres operacions de turmell i, a sobre, van ser força seguides. L’última va ser terrible, vaig pensar que no tornaria a suportar quelcom similar. Va ser molt dur. Però el amor per l’esport va fer que em mantingués a les pistes», ha explicat Brown. L’escorta va tenir un inici de temporada atípic, en què no trobava la tecla per ajudar l’equip: «M’estava recuperant d’una lesió que es va allargar més del compte. Estic molt content de poder ajudar l’equip i tornar a sentir-me bé».

L’americà ha assegurat que li encanta gaudir del menjar i que a Girona ha trobat el lloc ideal per gaudir de la gastronomia. «A Louisiana s’hi menja molt bé i aquí he comprovat que també. La cuina és excel·lent. M’agraden molt els restaurants on he anat», ha comentat. D’altra banda, Sorolla ha manifestat que té una obsessió amb els iogurts i que si pogués se’n «menjaria 8 o 10 al dia, però em controlo i me’n menjo 3 o 4». Vila, en canvi, no té tantes preferències amb la dieta i aprofita que és de «constitució prima». El de Bescanó ha recordat que «vaig sortir de la lesió fent fotos com fa l’Yves Pons»: «Volia ser competitiu amb una matèria que no dominava. La nostra carrera com a jugadors de bàsquet és curta, però amb moltes emocions».

En aquest sentit, tots tres han insistit en la importància de tenir una «mentalitat positiva» per donar el seu cent per cent. Segons Vila, l’equilibri es trobaria en un «60% de físic i 40% mental»: «Treballo amb una piscòloga des dels 18 anys i, com a mínim, ens trobem un cop al mes. Li explico tot. Més que la meva psicòloga, és la meva amiga».

Sobre com això pot afectar el desenllaç dels partits, han conclòs que «per sortir d’una mala ratxa durant el partit ens animem els uns als altres per poder treure el nostre caràcter». «Estem molt units i confiem en el company», asseguraven.

Vila, Brown i Sorolla es mostren optimistes amb aquesta temporada i confien sumar entre 17 i 20 victòries.