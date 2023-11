El ple de l'Uni a l'Eurocup vol una victòria

Fins ara, el camí de l'Spar Girona a l'Eurocup és excel·lent. Líders de grup, les gironines, una de les principals aspirants al títol final, han completat una primera volta impecable, amb ple de victòries. El Diddeleng, rival aquesta tarda en l'estrena de la segona volta (19.30 hores, Esport3 i TVGirona), va caure en el debut (97-71), es va guanyar patint al Gorzow (75-77) i el tercer triomf va ser contra el Cajky (53-68). L'Spar és primer, amb sis punts; seguit del Gorzow amb cinc; el Cajky amb quatre; i el Diddeleng, que encara no n'ha guanyat cap, amb tres.

«Sabem que ens queda aquesta setmana. Llavors, quan ho enfoques a curt termini, tot és més senzill», admet Laura Antoja, que sap que després del partit d'avui i el de divendres a Fontajau contra el Jairis, l'equip, cansat de tants viatges, podrà prendre's un respir. «Sí que és cert que ho portem a sobre, però ho veiem passat. Com no hi ha temps per descansar i plantejar-se que pugui ser d'una altra manera, simplement és agafar i fer l'entrenament bo de la setmana, plantar-nos a Luxemburg en un dels viatges més còmodes de tots els que hem fet fins ara, jugar un partit, recuperar-se, jugar-ne un altre i descansar. Si posem el focus en què de seguida arriba la finestra FIBA i que ara només són dos partits, la jugadora està totalment preparada per això i ja ens sortirà el cansament després», matisa l'entrenadora, que té dues notícies positives i importants: la recuperació de Sandra Ygueravide i el retorn de Magali Mendy, que pot reaparèixer amb l'Spar vuit mesos després de ser mare.

«Anem sumant efectius, sí. La Sandra ja no té molèsties i la Magali ja s'entrena amb el grup. Veurem quina és la participació de totes elles durant el partit, i esperem tirar-lo endavant», comenta Antoja.

Poca informació

Dels tres rivals de l'Spar a l'Eurocup, el Diddeleng és de qui menys informació es disposava a l'inici de competició. «Hem après el que és l'Eurocup. El debut contra elles ens va enganxar encara sense la solidesa i la fortalesa física. Ens va sorprendre el contacte i la duresa del joc d'Europa», comenta Antoja, que continua: «Defensen molt la zona, ja ens ho van fer aquí i crec que ja ens en vam sortir prou bé».

L'Spar també fa autocrítica, d'aquell primer dia. «La nostra defensa no va estar massa bé respecte al qual som ara. Per tant, haurem de centrar-nos a aturar Loyd, una jugadora que ens va fer molt mal (va anotar 27 punts a Fontajau) i ser una mica més sòlids, que és el que estem construint».

En els darrers partits, és evident que, tot i la irregularitat puntual en certs moments que ha obligat Antoja a fer uns quants tocs d'atenció a la plantilla, aquesta està creixent. Amb la del darrer cap de setmana a Bembibre, l'Spar Girona suma quatre victòries consecutives, un parell a la Lliga i un parell a Europa. Avui buscarà la cinquena i divendres, contra Èric Surís, la sisena. Després arribaran uns dies de relaxament, més que necessaris.