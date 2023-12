Són dies tensos per a Xavi Hernández. I arriba Europa, el millor calmant que ha trobat enguany, ja amb el bitllet per a vuitens de final des de fa setmanes. Però són dies tensos perquè el Barça transita per pics d’irregularitat, que el fan guanyar el Porto i després l’Atlètic, encara que després coincideixen amb nits tristes com la derrota amb el Girona (2-4), que el deixa a set punts del lideratge de la Lliga. Són dies tibants i tothom mira cap a l’entrenador, obligat a trobar solucions urgents a aquest Barça que no avança amb la velocitat que requereix. L’equip va i ve. Puja i baixa. No traça aquest camí d’estabilitat i regularitat que esperava el mateix Xavi, qui sosté que el seu equip «va jugar millor que el Girona».

«Veig els jugadors enfadats i amb ganes de reaccionar. Tots estem enfadats», va indicar el tècnic abans de la sisena i última jornada de la Champions davant l’Anvers, ja amb tot decidit. «Som millor que el Girona, vam jugar millor que el Girona», va argumentarXavi, recordant que la derrota davant l’equip de Míchel va ser similar «a la del Madrid perquè són errors els nostres en les dues àrees». Va insistir el vallesà que al seu equip li va faltar «contundència defensiva i, sobretot, efectivitat». I en aquest punt es va mostrar especialment exigent amb la falta de contundència dels seus davanters. «Són molt clares les ocasions, claríssimes. Potser no 31, però cinc o sis sí que ho són. Hem de ser molt més autoexigentes, és una de les coses que ens falten», es va lamentar l’entrenador del Barça que manté que l’equip està «en construcció» pel que fa al joc. Quan Míchel va organitzar un rondo a Montjuïc D’altra banda, amb un punt avui a Anvers (21.00 h) l’equip es garantirà el primer lloc de grup i ser cap de sèrie al sorteig de vuitens. Xavi farà rotacions i Romeu, Fermín i Ferran Torres podrien ser titulars. També el central d’Estanyol, Pau Cubarsí, de 16 anys, que podria estrenar-se avui amb el primer equip.