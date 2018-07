Blanes celebra Sant Jaume i ja està a punt per a Santa Anna

Blanes va celebrar ahir la diada de Sant Jaume, a l'espera de sortir avui al carrer i fer festa grossa per la diada de Santa Anna, la seva patrona.

Ahir es va celebrar una missa en honor a sant Jaume a l'hospital-Asil Sant Jaume, que va estar encapçalada per l'alcalde de Blanes, Mario Ros, i membres de la Fundació de l'asil i de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. També es va comptar amb l'assistència de regidors i regidores del consistori, treballadores de l'hospital asil, residents i familiars.

Tot seguit, a la sala polivalent que des de fa tres anys porta el nom de Religioses de Sant Josep de Girona en homenatge a la tasca efectuada durant 130 anys per aquesta congregació en aquesta institució, es va servir un esmorzar per a tots els asilats i asilades, així com per als convidats. Al jardinet situat a la part interior de les instal·lacions, a l'ombra de la capella, es va celebrar un concert de música en directe de la Cobla del Col·legi Santa Maria, així com dels balls del grup de capgrossos de la Colla Gegantera de Blanes. La gresca amb la música i els balls va començar primer al jardinet i va continuar després a la sala polivalent.

Pel que fa a la jornada de dimarts, un cop finalitzat l'impactant espectacle de la Pirotècnia Hermanos Ferrández, el programa va incloure diverses alternatives per gaudir de la festa major. Una de les propostes va tenir lloc a la plaça dels Dies Feiners, on tocaven els Biflats. Identificats també com Bb's, i amb una nombrosa presència de músics blanencs, van proposar farra i fanfarra, assegurant diversió amb la seva conjuntura de ritmes trepidants amb la potència de la cobla sonant genuïns i nous. Durant més d'una hora i mitja, van tocar cançons pròpies com Ferro Roent, El bou de Portbou, Som de la Selva, Pèl a les aixelles o Coucou, que van descriure el seu particular imaginari humoristicorural.