«De menjar hem provat paella, tapes i turrons»

La Christelle, en Vincent i la petita Soline estan passant uns dies de vacances a Empuriabrava, aprofitant que la germana d'en Vincent hi té un apartament.



És el primer cop que venen de vacances a la Costa Brava?

A Empuriabrava sí, és la primera vegada, però fa tres anys vam anar a Lloret de Mar.

I per què han escollit ara Empuriabrava?

Perquè la germana d'en Vincent hi té un apartament, de manera que l'hem vingut a visitar.

I què els està semblant, de moment?

Ens agrada molt. De fet, si fos per nosaltres vindríem cada any, perquè és molt més barat que no pas França.

Troben que s'assemblen, Lloret i Empuriabrava?

No, gens! A Lloret hi ha molts més hotels i molta més festa. Aquí, en canvi, ens agrada més perquè l'ambient és més familiar.

Què estan fent durant aquests dies?

Bàsicament anem a la platja fins a les cinc de la tarda o així. Després, si volem estar frescos, ens quedem a casa. Si no, sortim a fer un volt.

Han provat la gastronomia local?

Sí. Paella, tapes, i turrons!

És un bon lloc per venir amb criatures?

En general sí, l'únic problema és que fa molta calor.

Tenen previst tornar més endavant?

Sí. De fet demà tornem cap a casa, però la intenció és venir un altre cop al setembre.