Plany, precs i joia en un cor de veus celestials

L'església del monestir de Sant Feliu de Guíxols, plena a vessar, va tenir l'honor de poder escoltar les veus líriques del Cor de la Capella Glinka de Sant Petesburg. Tota una experiència mística que només es va interrompre pels aplaudiments del públic del Festival Porta Ferada al final de la primera part. I és tot un honor, ja que la formació dirigida des de fa més de 40 anys per Vladislav Txernutxenko va anunciar que deixarà de fer gires a l'Estat espanyol. La notícia és sens dubte desoladora, potser més i tot que la primera part del concert, protagonitzada per un repertori de nou peces de música religiosa que es va iniciar amb un plany agre - Escolta la meva oració, oh Senyor- (Alexander Arkhangelsky) que es va acabar transformant en una exaltació de joia amb Déu és amb nosaltres (Pavel Chesnokov).

La Rússia més tradicional va fer-se seva la segona part del concert amb peces destacades com Venedors ambulants, conduïda per un tenor que va mantenir una nota durant més de 10 segons, i una bella Venedors ambulants que va aconseguir arrancar sospirs gràcies a una soprano excel·lent.

Diversos solos de diferents registres van dotar de personalitat pròpia quasi totes les peces del concert. Veus pures, melodioses i potents, modulades al míl·límetre sota el control absolut del director, que gestualitzava al mínim, amb un nivell de precisió total en cada ordre (mans, cap, dits) i que evidenciava la feina que hi havia darrere de cada nota.

Amb prop de 40 cantaires i unes veus professionals adaptables a l'òpera, el Crist que hi havia al fons amb els braços oberts oferia un escenari ideal. Semblava que rebia amb la mateixa devoció que els cantants el prec dolorós d'aquelles veus celestials.