«M'agrada visitar la ciutat per lliure, sense el guia»

P Què els ha portat a Girona?

R Estem de vacances durant dues setmanes a Calella. Avui hem decidit passar el dia a Figueres i a Girona.

P Han visitat el Museu Dalí?

R Sí. A mi i a la meva filla ens ha agradat molt, però per al meu fill ha estat avorrit. Per desgràcia no és un partit de futbol, és només Dalí [riu].

P Coneixien Dalí abans?

R Sí, i tant! És molt interessant. A Rússia és molt conegut.

P És la primera vegada que estan de visita aquí?

R És la segona vegada que la meva filla va al Museu Dalí, i per mi ha estat la primera.

P Què és el que més li agrada de Girona?

R Ens ha agradat la Catedral de dins, i també el pont Eiffel i les cases de l'Onyar.

P Troba que venir a Girona és car?

R No, no ho és.

P Fa massa calor per als russos?

R Sí. Bevem molta aigua i estem molta estona a dins. A dins la Catedral s'hi està molt còmode, i també a dins el tren, i a dins els bars. No estem molta estona a fora perquè fa molta calor. També passen molts dies a Calella a l'aigua.

P Creu que hi ha molts turistes, a Girona?

R Sí, hi ha molta gent però hi ha pocs viatges d'empreses turístiques. No hi ha gaire gent fent visites organitzades, ni busos turístics cap a Girona. N'hi ha més a Figueres que a Girona. A mi m'agrada més visitar les ciutats per lliure, sense organització ni un guia que et digui on has d'anar.