L'Estartit Dos «saxos» inauguraran el Jazz Festival

El saxofon, instrument emblemàtic del jazz, serà el protagonista aquest dijous 25 de la inauguració de la sisena edició del Jazz Festival l'Estartit. Dues generacions de grans intèrprets del saxo protagonitzaran els primers concerts del festival, que començaran a les 20 h amb el llegendari Charles McPherson, icona del Bebop i gran referent de diverses generacions de saxofonistes, que arriba a la Costa Brava en el marc de la seva gira de 80è aniversari, anys que compleix just la vigília del seu concert al Festival.

A les 22 h, un dels improvisadors més brillants del segle XXI, Joshua Redman, presentarà el seu últim treball, Still dreaming, un tribut a la lliure inspiració i l'esperit fantasiós del seu pare, Dewey Redman, i d'Ornette Coleman. Redman estarà acompanyat en el seu concert per Ron Miles (trompeta), Scott Colley (contrabaix) i Dave King (bateria).

Els altres noms destacats que passaran per l'escenari durant els dies del Jazz Festival l'Estartit són José James i The Golden Gate Quartet. James, vocalista que ha sabut crear un estil inclassificable, tocarà divendres, en la segona jornada del festival, presentant el seu treball d'homenatge Bill Withers, Lean on Me.

Els mítics The Golden Gate Quartet posaran el colofó al festival el diumenge 28 de juliol amb el seu llegendari gòspel.