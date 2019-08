Festival de la Porta Ferrada «Summer nights» a Sant Feliu de Guíxols

L'any 1978, l'estrena de la pel·lícula Grease, protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John, va convertir en un fenomen de masses el musical que ja es venia representant en teatres des de 1971. Des de llavors, la història d'amor -i humor- entre Danny Zuko i Sandy Olsson i els seus companys de l'institut Rydell, els T-Birds i les Pink Ladies, s'ha reproduït en milions de teatres, karaokes i pantalles de cinema de tot el món. Dimecres, el festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols va acollir dues sessions de Grease Reloaded, un projecte de la companyia de dansa urbana Supa Staff dirigit pels coreògrafs Mario & Cristian que posa al dia l'emblemàtic musical a ritme de jazz i swing. I amb una protagonista molt especial: la ballarina ganxona Imma Soler, que jugava a casa, en el paper de Sandy. Un divertimento perfecte per a una nit d'estiu.

Quaranta anys després de la seva estrena, Grease i la seva inoblidable banda sonora segueixen despertant passions entre el públic de totes les edats: la majoria dels assistents que hi havia al teater guixolenc no havia ni nascut l'any en què es va estrenar la pel·lícula. L'espectacle de dansa, ple de ritme i color, respecta el fil argumental original i les seves principals escenes -especialment aplaudida va ser la del taller mecànic, al ritme de Greased Lightning-, tot i que els personatges s'actualitzen per acostar-se més a la diversa realitat dels instituts de Secundària d'avui en dia.



A ritme de swing i jazz

Respectant algunes peces originals i reinventant-ne d'altres, Supa Staff explica les aventures i les històries a l'institut Rydell a través de la dansa, amb coregorafies inspirades en la dansa urbana, el soul dance, el jazz, el swing i alguns moviments rockers. Amb Irene Soler com a Sandy i Manuel Aguasca com a Danny, una bona part del protagonisme recau, igual que en l'original, en l'inoblidable personatge de Rizzo, en aquest cas encarnada per Miriam Salvador.

Un espectacle sense més pretensions que fer passar una bona estona als nostàlgics de la pel·lícula i, qui sap, si per fer-la descobrir a les generacions més joves. No en va, en el pati de butaques es van poder veure moltes àvies amb nétes... que van disfrutar per igual amb el xou.

Grease Reloaded es va estrenar l'octubre de 2017 i des de llavors s'ha pogut veure en nombroses sales i teatres d'arreu del país.