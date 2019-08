Platja d'Aro es prepara per a una festa plena de música

Platja d'Aro ja escalfa motors per a la seva festa major, que se celebrarà del 14 al 18 d'agost amb un conjunt d'activitats que volen atraure públic de totes les edats. La majoria de propostes seran gratuïtes i a l'aire lliure, i moltes d'elles seran possibles gràcies a la col·laboració amb les entitats lcocals.

La majoria dels concerts es faran a la plaça del Mil·lenari i començaran demà amb Gospel d'Aro, que ofereix versions gospel; Maruja Limón, amb la seva combinació de pop, rumba i buleria; i Gertrudis, grup capdavanter de la rumba-rock en català. L'endemà, dijous 15 d'agost, serà el torn de Abba The New Experience, grup de tribut de la famosa formació sueca Abba; i les sessions de Miqui Puig com a discjòquei amb hits de tots els temps (mitjanit). Divendres 16 d'agost hi haurà l'Orquestra Maribel i les seves divertides versions musicals. Dissabte tocarà concert amb The Otis Redding Show, una formació amb sis músics i sis vocalistes en un espectacle amb el soul com a gran protagonista; i tot seguit William Taylor & Co.