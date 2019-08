Noves tecnologies L'estiu, el moment més temptador per mentir a les xarxes socials

L'estiu deixa moltes hores lliures, molts viatges i molts plans que solen incloure nous paisatges, plats i còctels amb molt bona pinta i platges de somni. Per això, les vacances -per a aquells que en tenen- acaben essent terreny abonat per al postureig a les xarxes socials. De fet, set de cada deu espanyols s'emporta el telèfon mòbil a la platja o a la piscina i comparteixen a les xarxes el doble de fotografies que a l'hivern. Hi ha usuaris, tanmateix, que van una mica més enllà del simple postureig: el 10% d'usuaris de xarxes socials de l'Estat admeten que algunes de les imatges que comparteixen durant les vacances són de llocs on en realitat no han estat. Així ho indiquen, almenys, les dades d'un estudi d'Aimic Q Panel, que revela que el mòbil és el primer que posa a dins l'equipatge el 18% dels espanyols a l'hora d'anar a passar uns dies de teòrica desconnexió.

En una línia similar, una enquesta de We are testers -empresa dedicada a fer estudis de mercat online- arriba a la mateixa conclusió i apunta que un 10% dels participants ha mentit algun cop sobre les seves vacances a les xarxes socials, publicant imatges de llocs que en realitat no ha visitat. Dins d'aquest 10%, hi ha un 37% que admet haver publicat alguna fotografia d'algun lloc en el qual en realitat no ha estat, mentre que el 24% ha compartit fotos d'un hotel o un restaurant al qual no ha anat.

Facebook, per la seva banda, ha fet públic que durant l'estiu es comparteixen el doble de fotos i vídeos que a l'hivern. D'altra banda, també indica que el filtre més utilitzat d'Instagram -empresa que va comprar fa uns anys- és el «València».

Finalment, el 77% dels enquestats per Aimic Q Panel assegura que el principal ús del mòbil a l'estiu és estar connectat amb amics i familiars, mentre que el 59% assegura que el fa servir per buscar informació. A més, set de cada deu se l'emporten a la platja o a la piscina, segons un comunicat d'IMF Business School.