El Festival de Cap Roig tanca la 19a edició amb més de 43.000 assistents

La soprano Ainhoa Arteta va posar ahir punt final a la 19a edició del Festival de Cap Roig. Una edició que ha comptat amb un total de 25 actuacions amb artistes nacionals i internacionals i que ha atret al jardí botànic de Calella de Palafrugell un total de 43.467 espectadors, el que suposa un 86,7% de l'ocupació.

Fins a un total d'onze actuacions han penjat el cartell d'«entrades esgotades». Concretament, han estat Sting, Diana Krall, Sílvia Pérez Cruz i Mario Mezqiuda, Luis Fonsi, Jamie Cullum, Ramon Mirabet, Álvaro Soler, David Bisbal, Morat, Aitana i La Família del Super 3. A més d'ells, per l'escenari de Cap Roig també han desfilat artistes de la talla de Nile Rodgers & Chic, Maluma, Ben Harper & The Innocent Criminals, Liam Gallagher, Pastora Soler, Rozalén, Taburete, Katie Melua, Jorge Drexler, The Vamps, Mag Lari, Vanesa Martín, Eros Ramazzotti i Ainhoa Arteta.

Els organitzadors del festival també expliquen que han assistit a diversos concerts alts dirigents de diferents formacions polítiques, així com personalitats del món social, cultural i esportiu del país. La repercussió econòmica del certamen també és rellevant. A més de generar 200 llocs de treball estables, segons un estudi realitzat per PwC, el seu impacte en el PIB de Catalunya supera els 18 milions d'euros.

L'edició d'enguany, tanmateix, no ha aconseguit superar els 56.261 espectadors de l'any passat, quan s'havien programat 29 actuacions de les quals 21 van vendre totes les entrades. A més, aquest any el festival ha hagut de suspendre l'actuació del violinista libanès Ara Malikian a causa d'una lesió. Tot i això, el director del Festival de Cap Roig i president de Clipper's Live, Juli Guiu, s'ha mostrat «molt satisfet que una vegada més el públic hagi donat suport tan àmpliament a les diferents propostes del festival». «Hem apostat per un ampli cartell d'artistes que abastava diferents gèneres, sempre prevalent la qualitat i les figures més destacades del panorama musical nacional i internacional del moment», ha afegit.



Concert solidari i infantil

El festival ha comptat de nou amb una nit solidària. Gràcies a la col·laboració de la Fundació Bancària «la Caixa», CaixaBank i Clipper's Live, una part de la recaptació del concert d'Ainhoa Arteta anirà a benefici de l'Associació AcompanyArt, entitat de la zona que treballa amb la finalitat de convertir els espais d'atenció sanitària infantil en un entorn més càlid i acollidor als ulls i experiència de nens i nenes.

També s'ha reforçat el Cap Roig Mini, iniciativa que va començar el 2013 com la programació infantil del Festival. Aquest any s'han programat els espectacles de Mag Lari i La Família del Super 3, que han fet protagonistes els més petits de la família.

Els seus responsables també indiquen que Cap Roig està compromès amb la sostenibilitat i compta amb el segell Biosphere des del 2017, renovat anualment. Va ser, de fet, el primer festival musical del món a rebre aquesta distinció, ja que compensa la petjada de carboni que genera invertint en algun projecte d'interès ambiental.

Finalment, el certamen compta amb una oferta gastronòmica molt centrada en productes de proximitat de l'Empordà, que té una forta presència de la mà del prestigiós restaurant Via Veneto i que, segons indiquen, converteix el festival «en tota una experiència». Amb la seva renovada estrella Michelin i els seus 40 anys d'experiència, l'equip de sala es trasllada al complet a Cap Roig durant les nits del festival i, a més, es reforça amb unes 60 persones per aconseguir una plantilla d'unes 100 persones. La seva oferta gastronòmica en els tres espais (plaça, claustre i restaurant) s'adapta a l'espectador en un dels paratges més bells de la Costa Brava.