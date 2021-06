Anglaterra ha aconseguit la seva primera victòria en l’estrena d’un gran torneig internacional. Serà recordat el partit per aquest detall històric que omplirà el dipòsit de confiança dels anglesos, més que per la solvència o la convicció del joc. Un gol de Sterling poc després de la represa ha segellat a Wembley contra Croàcia un debut resolt amb eficàcia defensiva. Si de cas, l’equip de Gareth Southgate ha pogut venjar la dura eliminació a les semifinals del Mundial de Rússia el 2018. Doble triomf, doncs, per a la comunitat d’aficionats anglesos.

El conjunt de Southgate disputarà la majoria dels seus partits a Wembley, que acollirà, a més, les semifinals i la final. Això li dona pes a les seves opcions globals, però per creure en les seves possibilitats haurà d’assemblar-se més a la versió que ha ofert al principi del partit. Ha tingut una arrencada exuberant, amb ocasions clares de Phil Foden –que s’ha tenyit el cabell de color platí, a l’estil Gascoigne– i de Kalvin Phillips, el migcampista del Leeds United, que ha estat una sorprenent elecció per part de Southgate.

Anglaterra s’ha renovat i els seus jugadors més convincents van ser els més joves, Foden, Declan Rice (del West Ham), Mason Mount (del Chelsea campió de la Champions) i Phillips. Una acció excel·lent del futbolista del Leeds ha deixat una posició immillorable per a la rematada de Sterling. Partit lent i ensopit del davanter del City, però ha estat on havia de ser al minut 54 i ha encertaT en la rematada. El d'avui ha estat el seu primer gol en un gran torneig amb la selecció.