Dinamarca necessita puntuar com a mínim avui contra Bèlgica per continuar amb opcions de classificar-se. Els jugadors confien dedicar-li un triomf al seu company Eriksen, que va patir una aturada cardíaca al primer partit. Avui també s’obre segona jornada del Grup C amb els duels entre Ucraïna i Macedònia del Nord i Països Baixos i Àustria.