Avui (18.00) el Sant Petersburg Stadium obre les portes a la selecció espanyola perquè hi disputi el partit de quarts de final de l’Eurocopa contra una Suïssa que ja va demostrar de què és capaç eliminant França. Als «bleus» els va capgirar el marcador en poc més de tres minuts per acabar vencent a la tanda de penals.

Espanya torna als quarts de final, una vegada més. Aquella llosa que tant va pesar i que frenava un cop rere l’altre les aspiracions de la selecció en els grans tornejos internacionals. Al 2008 «La Roja» va poder deixar enrere aquesta eliminatòria per plantar-se a semifinals i acabar guanyant l’Eurocopa d’Àustria i Suïssa. El 2010, al Mundial, i el 2012, de nou a l’Eurocopa, passaria tres quarts del mateix. Des de llavors, que no s’ha aconseguit passar a semifinals. Ni tan sols arribar a quarts.

Avui, i després de quatre partits amb alts i baixos, bon joc, gols en pròpia porta i debats innecessaris, els homes de Luis Enrique poden desfer-se de Suïssa per enfrontar-se a Bèlgica o Itàlia al partit previ a la gran final. «Suïssa serà un rival molt complicat. Com a bloc, són un dels millors equips de l’Eurocopa. No tinc cap dubte que estan al nostre nivell», comentava Luis Enrique a la roda de premsa prèvia al partit. L’asturià també va voler treure-li ferro a l’error d’Unai Simon contra Croàcia en el 0-1. «No cal martiritzar-se ni flagel·lar-se. El que importa no és un error, si no el que fas després». El porter de l’Athletic, que ha disputat els quatre partits, apunta a titular contra una Suïssa que va sorprendre a tots eliminant la favorita França en un duel on es van avançar, es van veure amb el marcador a sota, van errar un penal i van saber remuntar. A part de Simon, els qui el poden acompanyar a l’11 inicial seran Èric Garcia, Laporte, Azpilicueta, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Morata, Dani Olmo i Ferran Torres. Els suïssos, en canvi perden el seu capità i jugador capdal Granit Xhaka per sanció però Xerdan Shaqiri i Breel Embolo estaran disponibles.