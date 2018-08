La forta pluja i el vent que està portant el tifó Shanshan mentre s'acosta al Japó fa que la gent que viu en aquesta illa busqui la manera de poder-se'n sortir mentre passeja pels carrers. A la ciutat de Tòquio, els fotògrafs han captat durant les últimes hores diversos veïns fent el possible per poder seguir dempeus o per evitar quedar ben molls, ja que la força del vent els fa doblegar el paraigua o bé no els deixa gairebé moure.