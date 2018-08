La Cova del Tabac es convetirà en ruta turística per conèixer les pintures rupestres de l'interior i l'entorn

El recorregut de 2,2 quilòmetres que separa la presa de Camarasa (Noguera) de la Cova del Tabac, situada a uns vint metres d'alçada, serà una ruta turística a partir de la tardor. L'Espai Orígens posarà a disposició dels senderistes unes tauletes que es podran endur durant el recorregut i que els ajudaran a descobrir l'entorn i la seva història. La ruta, segons va explicar el catedràtic de prehistòria de la UAB, Rafael Mora, ja és una de les més visitades de Catalunya i ara es pretén donar a conèixer tant el recorregut com els treballs arqueològics que es fan aquests dies a l'interior de la cavitat. La Cova, a més, té pintures rupestres que són Patrimoni de la Humanitat i volen protegir-les per evitar desperfectes i agressions. És per això que, a partir del setembre, quan està previst que acabin els treballs arqueològics, es tanqui la cova per controlar l'accés. A partir de llavors, caldrà comunicar a l'Espai Orígens la intenció de visitar la Cova del Tabac i un guia acompanyarà els senderistes que ho desitgin i els obrirà la porta que protegirà la cova. A més, amb aquest projecte turístic que impulsen els investigadors del UAB, el departament de Cultura de la Generalitat i l'Ajuntament de Camarasa, es podran visualitzar les pintures rupestres amb una aplicació de realitat augmentada.



Històries per conèixer la Cova

Els visitants podran agafar les tauletes a l'Espai Orígens abans d'arribar a la presa de Camarasa, on comença la ruta, un material que els permetrà conèixer la Cova a través de «petites històries» va explicar Mora. Una d'elles serà la de l'enginyer Lluis Maria Vidal, que va treballar a l'embassament. «El seu testimoni explicarà com va viure ell la cova i com hi pujava». També hi haurà la d'una pastora, perquè en el camí de pujada, s'explica que la ramaderia hi era present a la muntanya. I un cop s'arriba a la Cova, «es trobaran fòssils marins» amb els quals es podrà entendre la formació del paisatge no només de Tabac sinó també del Pre-Pirineu, va apuntar Mora. Per la seva banda, Susana Vega, directora de l'excavació,va explicar que les tauletes mostraran als visitants imatges antigues dels enginyers que treballaven al pantà, i fins i tot, la visita del rei Alfons XIII a les instal·lacions i la vaga de la Canadenca, que diu, troba el seu origen a la presa de Camarasa. A més, la ruta també explicarà els elements del paisatge com el canvi de vegetació amb el pas dels anys.

Vega va destacar que a l'inici de la ruta s'explicarà també la importància del moviment social que va suposar la construcció de l'embassament de Camarasa per l'entorn. «El poble va créixer tenint en compte que al pantà hi treballaven 3.000 persones. Van créixer els comerços i es va fer la carretera de Lleida a Balaguer», va constatar. L'excursió des de la pressa fins a l'entrada de la Cova es podrà seguir fent lliurement, però per visitar l'interior de la Cova del Tabac caldrà contactar amb l'Espai Orígens.