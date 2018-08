Identifiquen el primer humà descendent d'una mare neandertal i un pare denisovà

Científics de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva de Leipzig (Alemanya) han trobat el primer ésser humà descendent directe de dues espècies diferents. Es tracta d'una nena de 13 anys de mare neandertal i pare denisovà que hauria viscut fa més de 50.000 anys. «Sabíem per estudis previs que els neandertals i els denisovans havien d'haver tingut fills de tant en tant», assegura la investigadora Viviane Slon, del Max Planck, i una dels tres primers autors de l'estudi, que es publica a Nature. «Però mai vaig pensar que seríem tan afortunats de trobar una descendència real dels dos grups», comenta. L'individu trobat sol està representat per un únic fragment petit d'os. Segons indica una altra de les investigadores participants en la troballa, Bence Viola, de la Universitat de Toronto, han estimat que aquest individu tenia almenys 13 anys. El fragment d'os va ser trobat en 2012 per arqueòlegs russos a la Cova de Denisova (Rússia). Després d'això, va ser portat a Leipzig, on se li van realitzar anàlisis genètiques després que fos identificat com un os d'homínid basat en la seva composició proteica.